После Нового года Анастасия Волочкова по традиции улетела отдыхать на Мальдивы. Пока она находилась на курорте, кто-то слил в сеть видео, на котором знаменитость вместе с другом Никитой Джигурдой отжигает в одном лифчике и штанах.
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