«Ъ»: власти готовят меры по ужесточению контроля за самокатчиками

Правительство России официально утвердило «дорожную карту», в соответствии с которой планируется ужесточить правила пользования средствами индивидуального передвижения, в частности, самокатами: будут введены новые штрафы и необходимость регистрировать свой транспорт в цифровом реестре.
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