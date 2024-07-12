Совладелец Winline попал в рейтинг крупнейших налогоплательщиков России от Forbes

Издание Forbes опубликовало список крупнейших налогоплательщиков России. В рейтинг вошли 22 человека с оценкой НДФЛ более 1 млрд рублей в 2023 году, в том числе один представитель букмекерского бизнеса – совладелец Winline Андрей Мысливцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Медведев переоделся в Макинроя в новой рекламе
- Милош Красич: «Москва очень хороша. Конечно, дорога для жизни, но это нормально – это главный город страны»
- Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки: «Сложно будет. Саше почти 39 лет, но он великий мастер и уже стал легендой. Следим и желаем, чтобы свершилось чудо»
Свежие комментарии