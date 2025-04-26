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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Стэнли. «Флорида» против «Тампы», «Миннесота» примет «Вегас», «Торонто» в гостях у «Оттавы», «Колорадо» сыграет с «Далласом»

Кубок Стэнли. «Флорида» против «Тампы», «Миннесота» примет «Вегас», «Торонто» в гостях у «Оттавы», «Колорадо» сыграет с «Далласом»

«Миннесота» сыграет с «Вегасом», «Оттава» попробует размочить счет в серии с «Торонто», «Колорадо» встретится с «Далласом».

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