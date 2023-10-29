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На пульсе времени

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Спустя неделю разогрева Россия раскрыла тайну о "летающем грибе": Авиация неприятеля накрыта, поставки F-16 отменяются

Спустя неделю разогрева Россия раскрыла тайну о "летающем грибе": Авиация неприятеля накрыта, поставки F-16 отменяются

Все это время, пока не приоткрылась завеса тайны, плодились слухи о том, кто мог "уронить" 24 самолета неприятеля всего за 5 дней.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
если в рифму, то в пиз...е...😀
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6 д.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
для начала, глянь на А-50 на фото, а потом прикинь, это какой же беспилотник по размерам нужно спроектировать.....,у-у-у!!
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6 д.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
интересно, кого или чего трепать.
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6 д.

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