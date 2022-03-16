Отаменди о выходе «Бенфики» в 1/4 ЛЧ: «Надо стремиться к большему»

Николас Отаменди оценил выход «Бенфики» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник лиссабонского клуба поделился мнением после ответного матча 1/8 финала с «Аяксом» (1:0, первая игра – 2:2).

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