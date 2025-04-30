Экономика дачных взносов

Один из самых острых вопросов и частая причина ссор в дачных посёлках: должен ли собственник участка платить за общее имущество, если он не вступил в товарищество? И насколько законно начисление должникам пени?Правовым уроком для дачников должна стать история жительницы одного из коттеджных посёлков в Ленинградской области.