Экономика дачных взносов

Один из самых острых вопросов и частая причина ссор в дачных посёлках: должен ли собственник участка платить за общее имущество, если он не вступил в товарищество? И насколько законно начисление должникам пени?Правовым уроком для дачников должна стать история жительницы одного из коттеджных посёлков в Ленинградской области.
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