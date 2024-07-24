Япония заявила России протест из-за санкций

Япония выразила официальный протест России в связи с санкциями против 13 японских граждан. Объявленные Москвой меры ограничивают законную деятельность японских компаний, заявил генеральный секретарь правительства Есимаса Хаяси.
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