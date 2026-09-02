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Ondo призывает SEC и CFTC перевести оншор бессрочные фьючерсы на американские акции

Ondo призывает SEC и CFTC перевести оншор бессрочные фьючерсы на американские акции

Ondo Finance призывает регуляторов США перевести оншор привязанные к отдельным акциям бессрочные фьючерсы, утверждая, что эти продукты уже могут функционировать в рамках существующей системы фьючерсов на ценные бумаги без новых правил.

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