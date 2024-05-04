🚗 Движение автомобилей на Евпаторийском шоссе в районе ГРЭС восстановили Ранее там провалился асфальт из-за размытия земляного полотна под основанием дороги.
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🚗 Движение автомобилей на Евпаторийском шоссе в районе ГРЭС восстановили Ранее там провалился асфальт из-за размытия земляного полотна под основанием дороги.