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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Салават» предлагал Башкирову контракт на 2 года и 32 млн рублей, в «Металлурге» форвард получит 96 млн за 3 сезона («СЭ»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». «Салават Юлаев» не стал повторять контрактное предложение «Металлурга» нападающему, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

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