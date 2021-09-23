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Житель Красноярского края, похитивший деньги с банковской карты своей бабушки, на три года отправится в колонию строгого режима

Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск доказали вину 30-летнего мужчины в краже крупной суммы денег со счета пожилой родственницы.

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