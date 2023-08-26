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Протест НАТО — РФ начала испытание установок «Посейдон». Генсек Столтенберг заявляет: «Россия обязана остановиться»

Протест НАТО — РФ начала испытание установок «Посейдон». Генсек Столтенберг заявляет: «Россия обязана остановиться»

Новые испытания Россией беспилотных ядерных аппаратов «Посейдон», по части данных модернизированных и усиленных, как говорится, «наделали много шума» на Западе.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
А кто этот прыщ столтелнберг? И почему он даёт указиловку, ты бы лучше в своём курятнике разобрался и совал нос в чужие дела.
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8 час.
vitaly yanushkevich
И НЕ совал носа чужие дела
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8 час.
Леонтий Букштейн
Да?! А кассетные бомбы - да по мирным городам России - это можно? Что этот тонконогий журавель себе думает?
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7 час.

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