Протест НАТО — РФ начала испытание установок «Посейдон». Генсек Столтенберг заявляет: «Россия обязана остановиться»

Новые испытания Россией беспилотных ядерных аппаратов «Посейдон», по части данных модернизированных и усиленных, как говорится, «наделали много шума» на Западе.
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