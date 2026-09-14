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MG 07 собрал 42 000 заказов за 20 дней в Китае

MG 07 собрал 42 000 заказов за 20 дней в Китае

Бренд MG, принадлежащий концерну SAIC, объявил о получении более 42 000 подтвержденных клиентских заказов на седан MG 07 в Китае спустя 20 дней после начала продаж.

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