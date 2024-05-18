Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с необъявленным визитом, поездом из Польши.
Не мешайте Блинкену уничтожать Сумасшедшие Штаты Америки: мы верим в него, он справится
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Активы не показатель ума! Чаще активы зарабатываются совсем не умом, а как раз другими качествами, которые называют низменными! Тьма примеров!
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Другие критерии - известность и награды сообществ? Тут Алина тоже в проигрыше.
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1 час.
Galina Bobryasheva
Если следовать вашим рассуждениям, то вы себя тоже приравниваете к дуракам. Правильно? Активы, известность, награды есть? Нет! Поздравляю! Вы дурак! Но в нашей русской цивилизации людей судят не по активам, наградам и известности, а по их душевным качествам, так всегда было на Руси! И каждый человек индивидуален и неповторим! Поэтому к Алине отношусь с большим уважением и симпатией и думаю, что и вы совершенно нормальный человек и впредь из-за какого-то хитрожопова безнравственного Блинкена не будете оскорблять своих товарищей!
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48 мин.
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