Не мешайте Блинкену уничтожать Сумасшедшие Штаты Америки: мы верим в него, он справится

Galina Bobryasheva

Если следовать вашим рассуждениям, то вы себя тоже приравниваете к дуракам. Правильно? Активы, известность, награды есть? Нет! Поздравляю! Вы дурак! Но в нашей русской цивилизации людей судят не по активам, наградам и известности, а по их душевным качествам, так всегда было на Руси! И каждый человек индивидуален и неповторим! Поэтому к Алине отношусь с большим уважением и симпатией и думаю, что и вы совершенно нормальный человек и впредь из-за какого-то хитрожопова безнравственного Блинкена не будете оскорблять своих товарищей!