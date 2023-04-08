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Экс-посол Мирошник: предложение Папы Римского о пасхальном перемирии на Украине очень похоже на попытку выкроить время для Киева

Экс-посол Мирошник: предложение Папы Римского о пасхальном перемирии на Украине очень похоже на попытку выкроить время для Киева

Предложение Папы Римского Франциска о пасхальном перемирии на Украине очень похоже на попытку выиграть время для киевской стороны.

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