В Туапсе 14-летняя девочка вынесла трех детей из горящего дома

Но 14-летняя Мария Биясланова не растерялась. Ей пришлось самостоятельно выбираться из горящего дома и эвакуировать оттуда трех соседских детей - трех и четырех лет, а также девятимесячного младенца, которого девушка вынесла на собственных руках.