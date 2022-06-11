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В Туапсе 14-летняя девочка вынесла трех детей из горящего дома

В Туапсе 14-летняя девочка вынесла трех детей из горящего дома

Но 14-летняя Мария Биясланова не растерялась. Ей пришлось самостоятельно выбираться из горящего дома и эвакуировать оттуда трех соседских детей - трех и четырех лет, а также девятимесячного младенца, которого девушка вынесла на собственных руках.

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