Сторонники Зурабишвили двинулись к парламенту после инаугурации Кавелашвили

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, отказывалась признавать итоги выборов и до последнего не соглашалась покидать президентский дворец, но все же сделала это и присоединилась к протестующим.
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