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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» силен, но «Зенит» сделает все, чтобы показать – мы лучшая команда в России». Дркушич о матче в Москве

«Знаю и помню, что «Спартак» – сильная команда. Матч между нашими клубами – это настоящее дерби, и мы сделаем все, чтобы показать, что «Зенит» – лучшая команда в России», – сказал словенский защитник «Зенита» Дркушич.

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