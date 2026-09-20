Фидан: Турция работает с США над отменой санкций из-за закупки ЗРК С-400

Анкара и Вашингтон обсуждают «креативные идеи», которые могли бы привести к снятию с Турции американских санкций по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), введенных после приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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