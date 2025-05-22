Health & Nutrition: 87% россиян балуют себя вкусной едой и стали делать это чаще

87% россиян любят побаловать себя вкусной едой и стали делать это чаще, сообщил "Газете.Ru" председатель совета директоров компании Health & Nutrition (бывшая "Данон Россия") Руслан Алисултанов, ссылаясь на данные собственного исследования компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии