Евгений Мураев: Украина расплатится территориями за амнистию Зеленского

Почему Зеленский, пять лет обещавший только победу, вдруг заговорил о мире как о единственном спасении? Зачем нужна «Карпатская восьмерка», если половина её участников находится в конфликте с Украиной, а премьеры ключевых стран просто не приехали? Как может Украина планировать доходы бюджета в 5,6 триллиона гривен, если её экономика разрушена, а половина населения уехала? И готова Читать далее: https://govorit.