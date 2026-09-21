Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Евгений Мураев: Украина расплатится территориями за амнистию Зеленского

Евгений Мураев: Украина расплатится территориями за амнистию Зеленского

Почему Зеленский, пять лет обещавший только победу, вдруг заговорил о мире как о единственном спасении? Зачем нужна «Карпатская восьмерка», если половина её участников находится в конфликте с Украиной, а премьеры ключевых стран просто не приехали? Как может Украина планировать доходы бюджета в 5,6 триллиона гривен, если её экономика разрушена, а половина населения уехала? И готова Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым