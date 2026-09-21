Евгений Мураев: Украина расплатится территориями за амнистию Зеленского

Почему Зеленский, пять лет обещавший только победу, вдруг заговорил о мире как о единственном спасении? Зачем нужна «Карпатская восьмерка», если половина её участников находится в конфликте с Украиной, а премьеры ключевых стран просто не приехали? Как может Украина планировать доходы бюджета в 5,6 триллиона гривен, если её экономика разрушена, а половина населения уехала? И готова Читать далее: https://govorit.
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