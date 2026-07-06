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ГТРК Татарстан

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Татарстан примет региональный этап конкурса «Женщины в АПК»

Татарстан станет площадкой проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Торжественная церемония награждения состоится 8 июля 2026 года в рамках агропромышленной выставки АГРОВОЛГА 2026.

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