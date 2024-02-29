У безработного петербуржца украли 9 млн рублей из сейфа

Квартира стояла пустой больше месяца. В среду, 28 февраля, в полицию обратился 54-летний безработный петербуржец и сообщил, что неизвестный украл у него 9 млн рублей из квартиры в доме №1, корпус 3 по Ушаковской набережной.
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