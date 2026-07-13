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Мировое обозрение

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Новый танк Т-72Б3А с защитой от дронов скоро начнёт громить ВСУ в зоне СВО

Новый танк Т-72Б3А с защитой от дронов скоро начнёт громить ВСУ в зоне СВО

Танки научились сбивать дроны. И это не шутка и не прототип из закрытого КБ. Речь о серийной модернизации Т-72Б3А, которая уже прошла обкатку на полигонах и в ближайшие дни отправится в зону боевых действий.

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