Новый танк Т-72Б3А с защитой от дронов скоро начнёт громить ВСУ в зоне СВО

Танки научились сбивать дроны. И это не шутка и не прототип из закрытого КБ. Речь о серийной модернизации Т-72Б3А, которая уже прошла обкатку на полигонах и в ближайшие дни отправится в зону боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии