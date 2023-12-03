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Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариуша в главном бою UFC

Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариуша в главном бою UFC

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Остине, штат Техас, российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал впечатляющую победу над американским соперником, Бенеилом Дариушем, передает "Лента.

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