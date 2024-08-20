Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к королевским обязанностям

Принцесса переживает «темные дни», когда болезнь вновь берет верх.Возвращение Кейт Миддлтон к королевским обязанностям вновь стало предметом обсуждений среди экспертов и поклонников британской королевской семьи.
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