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Царьград

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Русский боец рассказал об ожесточённых боях у освобождённого села Крупец

Русский боец рассказал об ожесточённых боях у освобождённого села Крупец

Солдат заявил, что у населённого пункта Крупец велись довольно ожесточённые боиАгентство ТАСС со ссылкой на замкомандира роты с позывным "Клинцы" пишет, что в селе Крупец Курской области шли действительно ожесточённые бои.

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