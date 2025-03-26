Шансы Ефремова вернуться к профессии после освобождения из колонии оценили

Художественный руководитель Московского театра имени Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков оценил шансы актера театра и кино Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП, вернуться к профессии после освобождения из белгородской колонии.
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