Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. Украина в Стамбул везет ультиматум

Алексей Тан

Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. ================= А это один из иудейских способов, показать себя ... "пострадавши","потерпевши" -" И требуй возмещения!... как можно больше!..... что нибудь да "обломится"... А за примером и далеко ходить не надо!... вполне достаточно посмотреть..... Как ОНИ (евреи) этнических немцев в Германии.... СОСАЛИ и СОСУТ, по сей день!.