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Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. Украина в Стамбул везет ультиматум

Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. Украина в Стамбул везет ультиматум

Мало того, что в канун переговоров в Стамбуле Украина устроила серию масштабных терактов в России, связанных с крушением поездов в Брянской и Курской областях, а также атакой дронами стратегических бомбардировщиков, которых у нас на пересчет, в Мурманской и Иркутской областях - так они еще сегодня будут вести себя на переговорах самым наглым образом.

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Комментарии
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Алексей Тан
Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. ================= А это один из иудейских способов, показать себя ... &quot;пострадавши&quot;,&quot;потерпевши&quot; -&quot; И требуй возмещения!... как можно больше!..... что нибудь да &quot;обломится&quot;... А за примером и далеко ходить не надо!... вполне достаточно посмотреть..... Как ОНИ (евреи) этнических немцев в Германии.... СОСАЛИ и СОСУТ, по сей день!.
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