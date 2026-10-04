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Мелисса Да Коста «Держаться». Глава из романа

Мелисса Да Коста «Держаться». Глава из романа

Авария разделила жизнь парижского актёра Франсуа на «до» и «после». Любящая его студентка Элеонора разрывается между любовью и долгом.

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