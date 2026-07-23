Госдума приняла закон о праве на бесплатное ЭКО для жён и вдов участников СВО Госдума одобрила законопроект, предоставляющий вдовам погибши.
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Госдума приняла закон о праве на бесплатное ЭКО для жён и вдов участников СВО Госдума одобрила законопроект, предоставляющий вдовам погибши.
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