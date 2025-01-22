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Прошло исследование: названа дата самого крупного извержения вулкана за 10 тыс. лет

Прошло исследование: названа дата самого крупного извержения вулкана за 10 тыс. лет

Специалисты выяснили, что самым мощным за этот период стало извержение вулкана Кикай в Японии.Сотрудники лаборатории естественнонаучных методов УрФУ и Института экологии растений и животных УрО РАН выявили дату крупнейшего вулканического извержения за последние 10 тысяч лет, проведя исследование годичных колец полуископаемых деревьев на Ямале.

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