Прошло исследование: названа дата самого крупного извержения вулкана за 10 тыс. лет

Специалисты выяснили, что самым мощным за этот период стало извержение вулкана Кикай в Японии.Сотрудники лаборатории естественнонаучных методов УрФУ и Института экологии растений и животных УрО РАН выявили дату крупнейшего вулканического извержения за последние 10 тысяч лет, проведя исследование годичных колец полуископаемых деревьев на Ямале.