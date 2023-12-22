Ученые смоделировали ад на земле и спрогнозировали через сколько парниковый эффект превратит планету в Венеру Ирэн ОрлонскаяГолливуд постоянно привлекает наше внимание к историям о возможных концах света и гибели нашей планеты.
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