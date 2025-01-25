Как проходил Форум тверского студенчества: видео

24 января в мультимедийном парке «Россия – Моя история» прошёл Форум студентов Тверской области. Напомним, что событие собрало почти 1500 участников, а на пленарной сессии выступили губернатор Игорь Руденя, председатель регионального Законодательного Собрания Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.