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Царьград

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"СП": в России появились слухи о запрете эксплуатации автомобилей старше 10 лет

"СП": в России появились слухи о запрете эксплуатации автомобилей старше 10 лет

В России могут фактически запретить эксплуатацию автомобилей старше 10 лет – эту новость хотя и объявили фейком, но определённые предпосылки к такому всё же существуют.

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