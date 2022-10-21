Соединенные Штаты в конфликте на Украине преследуют свои собственные цели и они не состоят в спасении режима Зеленского, как думают в Киеве, да альтруизмом в Вашингтоне никто не страдает.
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