Военное обозрение

3 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Бурлаков
    Канцлеру ФРГ О.Шольцу  президент Путин сказал что национал - фашисты Украины устроили на Донбассе геноцид.В ответ, св...Шольц: Западные С...
  • Misha Glusch
    скоро встретишься со своим дедом-мясникомШольц: Западные С...
  • Дмитрий Т
    твариАмериканская 101-...

Экс-командующий американской армией в Европе Ходжес назвал истинные цели США в конфликте на Украине

Экс-командующий американской армией в Европе Ходжес назвал истинные цели США в конфликте на Украине

Соединенные Штаты в конфликте на Украине преследуют свои собственные цели и они не состоят в спасении режима Зеленского, как думают в Киеве, да альтруизмом в Вашингтоне никто не страдает.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх