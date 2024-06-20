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Энциклопедия Техники

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  • Ливень
    источник ещё тот авторитет)))Россия после всем...
  • Ливень
    ой а что такое? что за истерики? )))Скандал с каналом...
  • Ливень
    Афтар забыл (или не знал) про Амигу... Спектрум это конечно хорошо, а его клоны типа Магика и Кворума с различными ЦА...Ковокс? Нет. Раньше

Топ-7 загадок, которые наука не решила до сих пор. Рассказывают ученые Пермского Политеха

Топ-7 загадок, которые наука не решила до сих пор. Рассказывают ученые Пермского Политеха

﻿﻿Джейкоб Норри. Не разбрызган Шаровая молния – выдумка или реальное явление? Что такое «темная материя» и как она влияет на массу Вселенной? Каково назначение узоров на кончиках пальцев? Как мы поймали зевоту? Почему мы чихаем, когда видим солнце? Почему правшей больше, чем левшей? Что нужно, чтобы эффект плацебо сработал? Об этом рассказали ученые Пермского политехнического университета.

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