Камамбер с помидорами в духовке и багетом: гурманское блюдо за пару минут

Камамбер — это мягкий сыр с неповторимым вкусом и ароматом, который идеально подходит для запекания. В духовке он превращается в нежную сливочную массу, которая особенно хороша в сочетании с сочными помидорами и хрустящим багетом.
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