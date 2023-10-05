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Миссия наставника

Миссия наставника

Начну с цитаты: «Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело». Эти слова Антона Чехова свидетельствуют, на мой взгляд, о том, что учитель — это не столько профессия, сколько миссия и призвание.

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