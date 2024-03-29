Le Figaro: Трамп может вывести США из НАТО при переизбрании

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что если экс-глава Белого дома Дональд Трамп будет переизбран на следующий срок, он вернется к идее о выходе Соединённых Штатов из НАТО и, скорее всего, осуществит ее.
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