Le Figaro: Трамп может вывести США из НАТО при переизбрании

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что если экс-глава Белого дома Дональд Трамп будет переизбран на следующий срок, он вернется к идее о выходе Соединённых Штатов из НАТО и, скорее всего, осуществит ее.