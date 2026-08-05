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Аргументы недели

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Институт народнохозяйственного прогнозирования дал прогноз экономике на 2027 год

Институт народнохозяйственного прогнозирования дал прогноз экономике на 2027 год

Условия для экономического роста в России будут ухудшаться из-за подорожания топлива, будущего повышения тарифов и растущих рисков для предприятий новой экономики.

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