Институт народнохозяйственного прогнозирования дал прогноз экономике на 2027 год

Условия для экономического роста в России будут ухудшаться из-за подорожания топлива, будущего повышения тарифов и растущих рисков для предприятий новой экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Цена одного комментария: почему система штрафует матерей погибших участников СВО за требование безопасности в собственной стране?
- 800 тысяч нарушителей и 25% радикалов: цена бесконтрольной миграции для России
- Государство-конструктор: как собирали карту Украины — от имперских губерний до «подарка» Хрущёва
Свежие комментарии