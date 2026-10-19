МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Тема гипотетической трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа упоминалась, учитывая, что все три лидера могут принять участие в саммите в Китае.