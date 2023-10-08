РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Вашингтон бьет, так как киевские побратимы могут остаться без оружия из-за нового спикера

Вашингтон бьет, так как киевские побратимы могут остаться без оружия из-за нового спикера

Издание Financial Times сообщает о том, что в стане демократов разыгрываются жаркие дебаты, в случае прихода нового спикера палаты представителей США, а им может стать Джим Джордан, на поставке вооружений Киеву, можно ставить крест.

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