Вашингтон бьет, так как киевские побратимы могут остаться без оружия из-за нового спикера

Издание Financial Times сообщает о том, что в стане демократов разыгрываются жаркие дебаты, в случае прихода нового спикера палаты представителей США, а им может стать Джим Джордан, на поставке вооружений Киеву, можно ставить крест.
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