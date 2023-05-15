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ЦБ РФ хочет усилить ответственность блогеров и телеграм-каналов за инвестсоветы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и телеграм-каналов, также защитить средства россиян поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные регулятору компании, рассказал РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

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