Эксперт Халилов: После применения перцового баллончика сразу вызывайте полицию

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов назвал перцовый баллончик наиболее эффективным средством самообороны, которое доступно каждому совершеннолетнему человеку, — информирует Общественная Служба Новостей.
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