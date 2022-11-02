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Блок-шот Адебайо, быстрый отрыв «Миннесоты» и передача Карри – в десятке лучших моментов дня

Блок-шот Адебайо, быстрый отрыв «Миннесоты» и передача Карри – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые были сыграны 1 ноября. Лучшими моментами дня стали блок-шот Бэма Адебайо («Майами»), быстрый отрыв в исполнении «Миннесоты» и передача Стефена Карри на Эндрю Уиггинса.

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