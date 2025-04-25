На Украине рассматривают отказ от части территорий в обмен на одно условие

Украина представила Соединённым Штатам предложения по мирному урегулированию конфликта, предусматривающие возможность территориальных уступок в обмен на получение гарантий безопасности в рамках мирного соглашения.
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