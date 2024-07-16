Медведев: Россию могли взять в НАТО после распада СССР

Российская Федерация могла вступить в НАТО после распада СССР, такой сценарий был вполне реализуем. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал в интервью сайту aif.
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