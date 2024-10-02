В Московской области сотрудники полиции ликвидировали подпольную нарколабораторию

«В ходе расследования уголовного дела о распространении наркотиков сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте получили информацию о возможной причастности к противоправной деятельности двух жителей Московской области.
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